Мировые цены на нефть повысились
31 Июля 2018 08:00 172
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеМировые цены на нефть понизились Мировые цены на нефть повысились
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,68 доллара, до 74,97 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,44 доллара, до 70,13 долларов за баррель.
Ключевые слова: Энергетика, Экономика, Цены и тарифы,
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