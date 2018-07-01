Мировые цены на нефть повысились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,61 доллара, до 74,54 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,31 доллара, до 69,61 долларов за баррель.