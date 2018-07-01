Мировые цены на нефть повысились
26 Июля 2018 08:03 195
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в среду на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеМировые цены на нефть повысились Мировые цены на нефть понизились
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,49 доллара, до 73,93 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,78 доллара, до 69,3 долларов за баррель.
Загрузка...
Читайте также
- 8,44 триллиона тенге превысила сумма пенсионных накоплений в Казахстане на 1 июля
- Сахарный завод могут построить в Павлодарской области
- Маркетинговый анализ городов и сел проведут в Актюбинской области
- Аренда коммерческой недвижимости в Казахстане подорожала
- 2 трлн тенге находилось в наличном обращении в Казахстане в июне
- Жезказганским фермерам предоставят в аренду земельные участки
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047