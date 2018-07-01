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Мировые цены на нефть повысились

21 Июля 2018 09:11 179
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Мировые цены на нефть повысились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,49 доллара, до 73,07 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в августе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1 доллар, до 70,46 долларов за баррель.

 

 

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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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