Мировые цены на нефть повысились
21 Июля 2018 09:11 179
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеМировые цены на нефть повысились Мировые цены на нефть повысились
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,49 доллара, до 73,07 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в августе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1 доллар, до 70,46 долларов за баррель.
Ключевые слова: Экономика,
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