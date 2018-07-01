Мировые цены на нефть повысились
19 Июля 2018 08:05 525
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в среду на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,74 доллара, до 72,9 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в августе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,68 доллара, до 68,76 долларов за баррель.
Ключевые слова: Экономика,
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