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Мировые цены на нефть повысились

19 Июля 2018 08:05 525
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Мировые цены на нефть повысились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в среду на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,74 доллара, до 72,9 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в августе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,68 доллара, до 68,76 долларов за баррель.

 

 

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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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