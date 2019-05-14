Мировые цены на нефть понизились

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,91 доллара, до 69,95 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июне на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,62 доллара, до 61,04 долларов за баррель.