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Мировые цены на нефть понизились

28 Декабря 2018 07:14 133
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Мировые цены на нефть понизились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

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По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 2,29 доллара, до 53 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 1,61 доллара, до 44,61 доллара за баррель.

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Ключевые слова: Нефть,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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