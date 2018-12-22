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Мировые цены на нефть понизились
22 Декабря 2018 10:00 265
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеМировые цены на нефть изменились разнонаправленно Мировые цены на нефть значительно понизились
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 1,2 доллара, до 53,5 доллара за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,29 доллара, до 45,59 доллара за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
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