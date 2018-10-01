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Мировые цены на нефть понизились

9 Октября 2018 08:14 105
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Мировые цены на нефть понизились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Мировые цены на нефть значительно понизились Цена на нефть марки Brent превысила $86 за баррель

По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре на Лондонской бирже ICE Futures  понизилась на 0,35 доллара, до 83,76 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,05 доллара, до 74,29 долларов за баррель.

 

 

 

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Ключевые слова: Нефть,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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