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Мировые цены на нефть понизились
3 Октября 2018 07:28 187
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов во вторник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,34 доллара, до 84,64 доллара за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,07 доллара, до 75,23 доллара за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
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