Мировые цены на нефть понизились
1 Августа 2018 08:03 224
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов во вторник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеМировые цены на нефть повысились Мировые цены на нефть понизились
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,72 доллара, до 74,25 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 1,37 доллара, до 68,76 долларов за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
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