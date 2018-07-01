Мировые цены на нефть понизились
28 Июля 2018 09:58 162
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,25 доллара, до 74,29 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,92 доллара, до 68,69 долларов за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
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