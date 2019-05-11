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Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
11 Мая 2019 09:18 148
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка изменились разнонаправленно, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеКТК увеличил в январе-апреле экспорт нефти на 1,4% Мировые цены на нефть повысились
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,54 доллара, до 70,86 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июне на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,04 доллара, до 61,66 долларов за баррель.
Ключевые слова: Нефть,
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