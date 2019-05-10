Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка изменились разнонаправленно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,12 доллара, до 70,32 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июне на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,42 доллара, до 61,7 долларов за баррель.