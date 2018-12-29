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Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

29 Декабря 2018 08:30 151
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Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка изменились разнонаправленно, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,77 доллара, до 52,23 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,72 доллара, до 45,33 долларов за баррель.

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Ключевые слова: Энергетика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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