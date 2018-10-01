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Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
6 Октября 2018 09:47 100
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка изменились разнонаправленно, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеЦена на нефть марки Brent превысила $86 за баррель Мировые цены на нефть понизились
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,77 доллара, до 84,11 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,01 доллара, до 74,34 долларов за баррель.
Ключевые слова: Энергетика,
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