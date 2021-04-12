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    Мировые телеканалы до сих пор сохраняют интерес к природе Казахстана – эксперт

    12 Апреля 2021, 15:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления Казахстанского института общественного развития «Рухани Жангыру» Думан Жанпеисов рассказал о сохраняющемся интересе зарубежных телеканалов к проекту «Сакральная география Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Более 200 объектов находятся в Республиканском списке сакральных объектов и некоторые из них входят в список Всемирного нематериального наследия «Юнеско». Именно поэтому очень много мировых зарубежных телеканалов проявляют интерес. Это наследие не только Казахстана, но и всего мира. Поэтому, они снимают документальные фильмы, ролики. Зарубежными телеканалами выпускались такие фильмы, как «Золотой воин», «Мавзолей Ходжа-Ахмета Яссауи», «Мавзолей Айша Биби». Они транслировались на Euronews, ВВС, других каналах», - сказал Думан Жанпеисов в интервью корреспонденту «Казинформа».

    По его словам, такой интерес сохраняется и по сей день.

    «На сегодняшний день со стороны иностранных телеканалов ведется работа именно по созданию документальных фильмов о нашей природе. Она огромная, и есть очень много интересных мест, которые они желают посетить, снять о них фильм, о биологическом разнообразии, природных резервациях, национальных парках. У них этот интерес сохраняется, и они желают в целях развития мирового туризма и туристского потенциала нашей страны снять эти фильмы», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Рухани жаңғыру Сакральная география Общество
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