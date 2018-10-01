Мировые религии обладают большим миротворческим потенциалом – Патриарх Кирилл

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Митрополит Волоколамский Иларион, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата зачитал выступление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сердечно приветствую всех вас, собравшихся на гостеприимной земле Казахстана для участия в работе шестого Съезда лидеров мировых и традиционных религий. За минувшие годы этот представительный форум приобрел статус крупнейшей и авторитетной площадки для встреч высших религиозных и общественных государственных деятелей, для обмена мнениями, поиска совместных ответов на актуальные проблемы современности. Съезд способствует развитию межрелигиозного диалога и сотрудничества, укрепления согласия и взаимопонимания среди людей», - зачитал слова Патриарха Митрополит Иларион на Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

По мнению патриарха Кирилла, тематика нынешнего форума «Религиозные лидеры за безопасный мир» посвящена одному из главных вызовов всему человечеству.

«Сегодня стали особенно сильны угрозы крупных военных конфликтов, повысился градус напряженности и обоюдного недоверия. Традиционные религии обладают немалым миротворческим потенциалом. К сожалению, экстремисты и террористы злоупотребляют чувствами верующих, и используя ложные религиозные лозунги, совершают свои преступные деяния. Проливая невинную кровь, они преследуют цель расколоть общество, настроить друг против друга людей разных вероисповеданий. В ответ на такие попытки, мы призваны вновь и вновь твердо свидетельствовать о нашем совместном неприятии экстремизма и приверженности братскому миротворческому диалогу», - заявил Патриарх всея Руси.

«Убежден, что борьба с терроризмом, формирование устойчивого общественного строя будут эффективны только в тесном сотрудничестве с традиционными религиями. Обращаясь к религиозным, общественным и политическим лидерам, хотел бы выразить надежду на то, что наше сотрудничество будет и впредь приносить обильные добрые плоды. Мы призваны вместе участвовать в восстановлении Сирии, Ирака и других стран, пострадавших от военных конфликтов, внося тем самым свой вклад в Богом заповеданное миротворческое служение, являя сострадание и действенную помощь нуждающимся в ней, нашу любовь ближним и дальним», - заключил Патриарх Кирилл.

Митрополит Иларион добавил к этому выступлению также несколько слов и от себя.

«К этим словам я хотел бы добавить несколько слов от себя. Начиная с 2003 года, заседание Съезда проходит на регулярной основе и собирает видных общественных деятелей со всего мира. Хотел бы выразить благодарность за эту важную инициативу Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Благодаря его активной позиции, Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане приобрел статус одного из крупнейших мировых форумов для обсуждения актуальных проблем современности», - подчеркнул спикер.