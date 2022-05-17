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    Мировые лидеры поздравляют Президента РК с днем рождения

    17 Мая 2022, 18:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В адрес Президента поступают поздравления и телеграммы по случаю его дня рождения от глав зарубежных государств, правительств, спикеров парламентов, руководителей международных организаций, дипломатических миссий, коммерческих структур, представителей творческих и научных кругов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Поздравительные телеграммы на имя Президента Казахстана направили Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Республики Корея Юн Сок Ёль, Председатель Правительства России Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеслав Володин, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

    Также телеграммы направили Президент Хорватии Зоран Миланович, Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Татарстана Рустам Минниханов, Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, Исполнительный директор СВМДА Кайрат Сарыбай.

    По телефону Главу государства поздравили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Поздравления продолжают поступать.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда
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