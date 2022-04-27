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    Мировые цены на продукты останутся повышенными в ближайшие годы

    27 Апреля 2022, 14:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во внешнем секторе продолжается глобальный рост инфляции. Об этом заявил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Существенный вклад в ее повышение вносит дорожающее продовольствие. Индекс продовольственных цен ФАО в марте текущего года достиг самого высокого уровня с 1990 года. Только за прошедший год он вырос на 33,6%. Ожидается, что мировые цены на продовольствие останутся на повышенных уровнях как в 2022 году, так и в 2023 году», - сообщил Галымжан Пирматов на брифинге в Нацбанке.

    По его словам, дисбаланс между спросом и предложением отражается на ключевых рынках продовольствия и сырья. Это происходит на фоне геополитического кризиса, высоких цен на удобрения, а также проблем с поставками.

    «Цены на нефть также остаются на высоких значениях. Прогнозы по мировому рынку пересматриваются в сторону небольшого снижения. При этом, цена на нефть, по прогнозам аналитиков, будет складываться в среднем в диапазоне $90-100 за баррель в 2022-2023 годах», - отметил спикер.

    «Как следствие, зафиксирован значительный рост инфляции в развитых экономиках и странах – основных торговых партнерах, что повлияет на повышение импортируемой инфляции. При положительной динамике потребительской активности усиливается разрыв спроса и предложения. Это является одной из главных причин высокой глобальной инфляции», - заключил глава финрегулятора.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нацбанк Казахстана Экономика Цены и тарифы
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