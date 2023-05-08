Мировые цены на продовольствие в апреле выросли впервые за год - ФАО

РИМ. КАЗИНФОРМ - Базовый индекс международных цен на продовольственные товары вырос в апреле впервые за год на фоне повышения мировых котировок на сахар, мясо и рис. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), передает МИА «Казинформ».

Индекс продовольственных цен ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на обычно продаваемые продовольственные товары, в апреле 2023 года составил 127,2 пункта, что на 0,6% выше, чем в марте.

Индекс цен на сахар ФАО вырос на 17,6% по сравнению с мартом, достигнув самого высокого уровня с октября 2011 года, что было вызвано снижением ожиданий и результатов производства в Индии, Китае, Таиланде и Европейском Союзе, вызванным сухими погодными условиями, а также медленным началом сбора урожая сахарного тростника в Бразилии, наряду с повышением мировых цен на сырую нефть, что может увеличить спрос на этанол на основе сахарного тростника.

Индекс цен на мясо ФАО вырос за месяц на 1,3%, что было обусловлено, прежде всего, ростом котировок на свиное мясо, за которым последовали цены на птицу, выросшие на фоне спроса на импорт в Азии и ограничения производства, вызванного проблемами со здоровьем животных. Международные цены на мясо крупного рогатого скота также выросли в связи с сокращением поставок скота на убой, особенно в Соединенных Штатах Америки.

В то же время индексы цен на другие основные категории продовольственных товаров, за исключением риса, продолжили тенденцию к снижению.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 1,7 процента по сравнению с мартом и в среднем на 19,8 процента ниже своего значения в апреле 2022 года. Международные цены на пшеницу снизились на 2,3 процента, в основном из-за больших экспортных запасов в Австралии и Российской Федерации. Мировые цены на кукурузу упали на 3,2 процента, поскольку предложение в Южной Америке сезонно увеличилось в связи с продолжающимся сбором урожая. С другой стороны, на фоне сокращения урожая, вызванного ростом производственных затрат и неблагоприятной погодой, особенно за пределами Азии, продажи азиатским покупателям поддерживали рост мировых цен на рис.

«Важно, чтобы мы продолжали очень внимательно отслеживать динамику цен и причины их роста. По мере восстановления экономики после значительного спада спрос будет расти, оказывая повышательное давление на цены на продовольствие», - сказал главный экономист ФАО Максимо Тореро. «В то же время рост цен на рис вызывает крайнюю обеспокоенность, и необходимо возобновить инициативу по Черному морю, чтобы избежать других скачков цен на пшеницу и кукурузу», - добавил он.

Индекс цен на растительное масло ФАО снизился за месяц на 1,3%, зафиксировав пятое подряд месячное снижение. Мировые цены на пальмовое масло оставались стабильными, в то время как котировки на соевое, рапсовое и подсолнечное масла снизились в соответствии с сезонным давлением, вызванным потенциально рекордным урожаем сои в Бразилии.

Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 1,7%, на что повлияли сохраняющийся низкий мировой импортный спрос на сухое молоко и более высокие экспортные предложения сыра в Западной Европе.



