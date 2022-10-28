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    Мировые цены на нефть снизились на 12% в третьем квартале

    28 Октября 2022, 15:18

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - В III квартале этого года рост мирового предложения нефти опередил спрос, что одновременно с некоторым ослаблением геополитического фактора привело к началу снижения цен на нефть, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Turan.

    Согласно данным лондонской биржи ICE, цена на нефть Brent снизилась на 12% к прошлому кварталу - до $98 за баррель. В текущем квартале ожидается, что цена нефти также немного снизится, а в среднем за 2022 год составит около $98 за баррель.

    Издание отмечает, что по итогам прошлого года средняя цена нефти марки Brent составила $71 за баррель.

    Баланс мирового нефтяного рынка и цикл укрепления американского доллара предполагают, что тренд снижения цен на нефть продлится до конца текущего и весь 2023 год, что опустит цену до $80 за баррель.

    Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures вчера подорожали на $1,24 (1,31%) - до $97,09 за баррель.

    Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $1,32 (1,5%) - до $89,53 за баррель.

    Рост цен на нефть стал благодаря падению курса доллара.

    Фото: PhotoStock10 / Shutterstock

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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