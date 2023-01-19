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    Мировой спрос на нефть достигнет рекордно высокого уровня в 2023 году – МАЭ

    19 Января 2023, 13:12

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 1,9 млн баррелей в сутки в 2023 году до рекордных в истории показателей в 101,7 млн баррелей в сутки, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Почти половину прироста будет обеспечивать Китай после отмены ковидных ограничений в стране. При этом основным источником роста спроса на нефть в мире в 2023 году станет авиационное топливо, спрос на которое увеличится на 840 тысяч баррелей в сутки», - говорится в январском отчете МАЭ.

    В агентстве также прогнозируют, что рост мировых поставок нефти в 2023 году замедлится до 1 млн баррелей в сутки после прошлогоднего роста на 4,7 млн баррелей в сутки.

    Страны, не входящие в ОПЕК+, увеличат предложение нефти в этом году на 1,9 млн баррелей в сутки, а предложение от стран ОПЕК+ сократится на 870 тысяч баррелей в сутки из-за ожидаемого снижения добычи в России.

    Мировым лидером роста поставок в этом году, по данным МАЭ, останутся США, наряду с Канадой и Бразилией, которые второй год подряд устанавливают годовой рекорд производства черного золота.

    В докладе отмечается, что мировые наблюдаемые запасы нефти выросли на 79,1 млн баррелей в ноябре, достигнув самого высокого уровня с октября 2021 года.

    Однако баланс запасов нефти в начале 2023 года может быстро ухудшиться из-за влияния западных санкций на российский экспорт. Наибольшему риску по мере восстановления роста спроса на нефть могут подвергаться рынки товаров, особенно дизельного топлива.

    МЭА отмечает, что меры по повышению энергоэффективности и стремительный рост продаж электромобилей сдержат рост глобального спроса на черное золото в 2023 году.

    Фото: www.iea.org

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Экономика Нефть
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