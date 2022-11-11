Мировой производитель кондитерской продукции будет печь донаты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Северо-Казахстанской области Даурен Жандарбек на онлайн-туре по инвестпроектам сообщил о переговорах с российской компанией «Хлебпром» о строительстве завода по изготовлению донатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Д. Жандарбека, компания входит в число 100 крупнейших производителей кондитерской продукции в мире.

«Это будет первый такой завод в Казахстане. Сумма инвестиции 34,5 млрд тенге с созданием 400 новых постоянных рабочих мест», - сказал Д. Жандарбек.

Он добавил, что иностранные инвесторы проявляют интерес к работе в Северо-Казахстанской области.

«С августа в регионе собирают мотоциклы марки «Урал», которые поставляются в основном в США, Канаду, Европу, Австралию и Японию. На заводе работают 30 человек, все из числа местных жителей, собрали более 200 единиц. Немецкая компания REIMANN планирует наладить производство прицепной сельскохозяйственной техники. Сумма проекта составит 3 млрд тенге с созданием 75 рабочих мест. Мощность проекта - 150 единиц техники в год», - сообщил Д. Жандарбек.

Фото: femalefoodie.com