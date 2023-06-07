Мировой практикой доказано, что вовлечение женщин в жизнь общества обеспечивает стабильный экономический рост - Аида Балаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева высказалась о расширении экономических возможностей женщин, инвестициях в женское образование, формировании комфортной цифровой среды и взращивании нового поколения женщин-политиков, передает МИА «Казинформ».

Аида Балаева подчеркнула, что гендерный вопрос является одним из самых актуальных на сегодняшний день

«В Астане проходит первое пленарное заседание Глобального совета деловых женщин (GBWC). Первое заседание собрало представительный состав. Это говорит о том, что гендерный вопрос является одним из самых актуальных на сегодняшний день во всем мире.

На форуме обсуждены вопросы расширения экономических возможностей женщин, инвестиций в женское образование, формирования комфортной цифровой среды и взращивания нового поколения женщин-политиков.

В частности, Аида Балаева отметила, что в Казахстане сформирован динамичный сектор женского предпринимательства. 43% всех действующих субъектов малого и среднего бизнеса страны возглавляют женщины, они обеспечивают треть всех рабочих мест в данном направлении», - сказала Балаева.

Также она подчеркнула роль Национальной комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, которая является инициатором больших экономических и интеграционных проектов в сфере охраны здоровья женщин.

«В рамках реализации Национального проекта «Здоровая нация» разработаны мероприятия в целях увеличения охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением. Инициировано предложение о строительстве 11 современных, соответствующих международным требованиям Перинатальных центров в регионах.

Совместно с «Самрук-Казына» запущен проект «Медицинский поезд «Жәрдем» для обследования и оказания медицинской, а также психологической, правовой и медиативной помощи гражданам, проживающим в отдаленных районах и селах», - отметила замруководителя АП.

Кроме того, она предложила совместно создать Единую базу женских инициатив и проектов, которые успешно реализованы и реализуются под эгидой международных организаций.

В результате всей проводимой работы, по данным Всемирного экономического форума по итогам 2022 года, Казахстан улучшил показатели по гендерному равенству и поднялся в глобальном рейтинге с 80-го до 65-го места, опережая при такие страны как Словакия, Чехия, Польша, Армения и другие страны.