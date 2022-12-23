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    Мировой бестселлер «Однажды в Америке» перевели на казахский язык

    23 Декабря 2022, 06:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Центр обучения языкам Карагандинской области перевел еще один бестселлер на казахский язык – «Однажды в Америке» Гарри Грея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Перевод сделала ветеран журналистики Рымбала Смаилова.

    «В своем автобиографическом романе Гарри Грей реалистично показал жизнь в Америке начала XX века: бедность, всеобщее беззаконие, бандитские группировки. Перевод оказался не таким сложным, сюжетная линия интересная, много диалогов. Перевела с большим интересом», – говорит Рымбала Смаилова.


    Презентация книги «Бір кездері Америкада» состоялась в «Қасым үйі». Первые экземпляры раздали гостям мероприятия, а также передали в библиотеки имени Бектурова и Гоголя.

    Напомним, Центр обучения языкам Карагандинской области в этом году начал спецпроект по переводу мировой литературы на казахский язык. Уже переведены две книги – «Крестный отец» («Өкіл әке») Марио Пьюзо и «Однажды в Америке» («Бір кездері Америкада») Гарри Грея.


    «На перевод в этом году мы взяли только две книги. Со следующего года планируем переводить больше. Наш центр занимается обучением взрослых, поэтому пока у нас только книги для взрослых. В будущем, если наш проект будет успешным, начнем переводить и детские издания», — рассказала руководитель Карагандинского областного центра обучения языкам Алмагуль Игенова.


    Фото: акимат Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Общество Караганда
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