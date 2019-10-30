Мировое сообщество поддерживает казахстанские подходы по достижению мира, свободного от терроризма

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Немаловажным в вопросе борьбы с терроризмом являются действия в соответствии с инициированным Казахстаном Кодексом поведения по достижению мира, свободного от терроризма. Об этом сказал исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков сегодня в Москве в ходе выступления на международной конференции «О роли и характере взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным терроризмом», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В конференции принимают участие представители ОБСЕ, Контртеррористического управления ООН, Международного комитета Красного Креста, Международной организации по миграции (МОМ), Интерпола, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Исполкома СНГ, АТЦ СНГ, Секретариата и РАТС ШОС и СВМДА. Организатором мероприятия выступает Секретариат ОДКБ.

Открывая конференцию, исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков указал на то, что современные вызовы угрозы диктуют необходимость консолидации усилий всего мирового сообщества.

«Особая опасность современных форм терроризма заключается в распространении террористической активности практически по всему мировому пространству. Отмечается использование террористами в свой подрывной деятельности передовых технологий и современных технологических достижений, в результате чего ни одна страна не застрахована от терактов, - отметил он. – Главный урок заключается в необходимости наращивать коллективные усилия в борьбе с терроризмом без двойных стандартов и различного рода исключений на основе неукоснительного следования антитеррористическим резолюциям Совета безопасности ООН и Глобальной контртеррористической стратегии ООН».

«Немаловажным в этом вопросе являются действия в соответствии с Кодексом поведения по достижению мира, свободного от терроризма, инициатором которого выступила Республика Казахстан и который поддержали свыше 80 стран», - подчеркнул В. Семериков.

Выступивший на конференции директор Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Марсель Пешко также отметил необходимость соблюдения государствами-членами организации своих обязательств по борьбе с терроризмом, при этом он призвал в большей степени интегрировать в этот процесс институты гражданского общества.

«Подходы, которые требует участия всего международного сообщества, требуют выстраивания профилактической работы и внедрения соответствующих методических разработок. Полагаем, что заинтересованные международные организации будут прикладывать больше усилий для того, чтобы повышать информированность, диалог и взаимодействие с гражданским обществом и другими негосударственными образованиями. Преимущество этого состоит и в том, что таким образом можно обеспечить более тесные связи между государством и обществом, в том числе создавать атмосферу доверия», - сказал М. Пешко.

Посол по особым поручениям МИД РК Станислав Василенко, сообщил, что в 2015 году Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая с трибуны 70-й сессии Генассамблеи ООН, озвучил инициативу по учреждению под эгидой ООН единой мировой сети противодействия международному терроризму и экстремизму.

«Практической реализацией данной инициативы стало принятие в 2018 году Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма. Основой этого документа выступает призыв ко всем государствам-членам ООН следовать 10-ти основным обязательствам, которые к столетию ООН в 2045 году должны привести к достижению мира, свободного от терроризма», - сообщил С. Василенко.

По словам посла, Казахстан с ответственностью выполняет международные программы по противодействию терроризму и находится в авангарде этого движения. «Деятельность казахстанских государственных органов тесно коррелируется с Глобальной контртеррористической стратегией ООН. На ее реализацию Казахстан выделил около 300 тыс. долларов США, что составляет около 10% от ее общего бюджета», - сказал. С. Василенко.

Он также добавил, что Казахстан продолжит мероприятия, начатые в рамках гуманитарной операции «Жусан» по возвращению казахстанских соотечественников, в т.ч. детей, выехавших и в настоящее время пребывающих на территории ранее подконтрольных МТО «ДАИШ».

В ходе конференции состоится обмен мнениями и предложениями, которые позволят на практике объединить усилия по противодействию террористическим угрозам. Важным направлением работы форума является обсуждение вопросов реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, налаживание международного сотрудничества в системе обеспечения глобальной безопасности, совершенствования механизмов противодействия вызовам международного терроризма и связанного с этим экстремизма.