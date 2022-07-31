Мировое потребление угля в 2022 году может достигнуть рекорда - прогноз

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Несмотря на замедление мировой экономики и карантин в Китае, резкий рост цен на природный газ в связи с ситуацией на Украине способствует росту потребления угля в мире в этом году. Об этом говорится в июльском отчете Международного энергетического агентства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Согласно документу, мировое потребление угля незначительно вырастет в 2022 году, вернувшись к рекордному уровню десятилетней давности. Это происходит в результате замедления роста экономики и турбулентности на энергетическом рынке, что сохраняет значительную неопределенность в отношении перспектив использования угля.

По прогнозам, мировое потребление угля вырастет на 0,7% в 2022 году достигнув 8 млрд тонн при условии, что экономика Китая восстановится во второй половине года. Такой общемировой показатель был достигнут в 2013 году, а в 2023 году спрос на уголь, вероятно, еще больше возрастет до нового рекордно высокого уровня.

В докладе также отмечается, что потребление угля в Европейском союзе, который испытывает дефицит газа и огромный скачок цен из-за ситуации на Украине, вырастет на 7% в 2022 году. В ряде европейских стран возобновляют работу электростанций и продлевают срок службы угольных электростанций, чтобы сократить потребление газа. При этом на долю Европы приходится лишь около 5% мирового потребления угля. Тем временем Китай и Индия вместе потребляют вдвое больше угля, чем весь остальной мир вместе взятый, причем на долю одного Китая приходится более половины мирового спроса.

В отчете подчеркивается, что уголь остается ключевым топливом для производства электроэнергии и ряда промышленных процессов. В то же время продолжающееся сжигание большого количества угля в мире усиливает проблемы, связанные с изменением климата, так как уголь является крупнейшим источником выбросов CO2.

Растущие цены на природный газ сделали уголь более конкурентоспособным на многих рынках, обеспечив его рекордный рост в период с октября 2021 по май 2022 года. Санкции и запреты на импорт российского угля привели к нарушению работы рынков, а проблемы у крупных экспортеров способствовали дефициту поставок. На фоне ситуации, в которой производители угля сталкиваются с трудностями в замещении российского производства, цены на фьючерсных рынках угля указывают на сохранение жестких рыночных условий в последующие годы.



