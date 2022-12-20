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    Мировое потребление угля достигнет рекордно высокого уровня по итогам 2022 года - МЭА

    20 Декабря 2022, 12:46

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Мировое потребление угля в этом году увеличится на 1,2 % и достигнет рекордно высокого уровня. Об этом говорится в отчете «Уголь 2022. Анализ и прогноз до 2025 года», подготовленном Международным энергетическим агентством (МЭА), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на организацию.

    По данным МЭА, значительная волатильность и неопределенность на мировых энергетических рынках резко изменили динамику торговли углем, ценообразования, а также структуру спроса и предложения в 2022 году.

    В связи с чем мировое потребление угля в текущем году превзойдет рекорд девятилетней давности, впервые превысит 8 млрд тонн, и на таком высоком уровне спрос сохранится до 2025 года. При этом предыдущий рекордный показатель зафиксирован в 2013 году – 7,997 млрд тонн.

    Как говорится в отчете МЭА, наибольший рост потребления ожидается в Индии – на 6,8 %, до 1,103 млрд тонн, а также в европейских странах (на 5,7 %, до 685 млн тонн). А в Китае будет наблюдаться стабильно высокий спрос на уголь: в 2022 году он увеличится на 0,4 %, до 4,250 млрд тонн.

    Некоторые европейские страны временно переходят на уголь из-за рекордно высоких цен на природный газ, низкой выработки гидроэнергии и закрытия атомных станций в связи с техническим обслуживанием.

    Тем не менее страны Европы к 2025 году намерены сократить потребление угля на 7 %, до 552 млн тонн, в том числе страны Евросоюза – на 8 %, до 371 млн тонн.

    А в США эти цифры сократятся на 6,3 %, до 383 млн тонн, Япония – на 3,8 %, до 158 млн тонн, Россия – на 1,4 %, до 227 млн тонн.

    Добыча угля по итогам текущего года также побьет исторический максимум 2019-го и достигнет 8,318 млрд тонн, что на 5,4 % больше, чем в прошлом году.

    Показатель роста потребления угля увеличат три крупнейших производителя угля – Китай (на 6,9 %, до 6,358 млрд тонн), Индия (на 10,9 %, до 1,021 млрд тонн) и Индонезия (на 9,3 %, до 582 млн тонн).

    Также снизится производство угля в России, прежде всего из-за геополитических факторов и запрета ЕС на импорт российского угля – на 7,4 %, до 404 млн тонн. Экспорт угля из РФ, согласно прогнозу МЭА, в текущем году сократится на 10,7 %, до 192 млн тонн.

    В отчете МАЭ отмечается, что несмотря на увеличение спроса на уголь, более высокие цены на него, активное внедрение возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности, а также ослабление глобального экономического роста сдерживают увеличение общего спроса на этот вид твердого топлива в этом году.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Энергетика Экология Экономика Мировые новости Топливо Уголь
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