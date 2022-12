Мировая премьера сиквела «Аватара» состоялась в Лондоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Лондоне состоялась мировая премьера одного из самых ожидаемых фильмов последних лет - продолжения научно-фантастической ленты «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Фильм под названием «Аватар: Путь воды» (Avatar: The Way of Water) появился намного позже, чем планировалось, спустя 13 лет после первого «Аватара», ставшего настоящей вехой в развитии 3D-кинематографа.

Во время лондонской премьеры, прошедшей в одном из кинотеатров на Лестер-сквер, на синей ковровой дорожке появились сам Кэмерон, а также исполнители главных ролей - Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Кейт Уинслет.

Фото: Reuters

Действие нового «Аватара» - так же, как и оригинального фильма 2009 года, - происходит на планете Пандора, где под угрозой оказывается существование местного народа на`ви.

Каким будет сюжет

В первом «Аватаре» рассказывалась история парализованного морского пехотинца Джейка Салли (его играет Сэм Уортингтон), который отправился на Пандору и стал путешествовать по планете в теле аватара - представителя местного народа.

Фото: Reuters

В результате Салли присоединился к борьбе коренного населения Пандоры с пришельцами-людьми, которые попытались уничтожить жизнь на планете ради ценных полезных ископаемых.

Действие фильма «Аватар: Путь воды» происходит много лет спустя. Теперь у Джейка есть семья (его супругой стала Нейтири в исполнении Зои Салдана), и в продолжении рассказывается об их новой жизни на Пандоре.

Когда должно было выйти продолжение?

В декабре 2014 года - так в 2010 году, через год после появления первого фильма, пообещала компания 20th Century Fox (позже ее купил Disney).

Фото: 20th Century Studios

Однако вскоре выяснилось, что этот срок выполнить не удастся, а в течение нескольких следующих лет в Голливуде постоянно сообщали об очередном переносе премьеры второй серии «Аватара». Сначала с декабря 2014 года она «переехала» на 2016-й год, потом - на 2017-й. Затем пришел черед декабря 2018-го - ну и так далее…

Так или иначе, годы ожидания подошли к концу - фильм выходит в прокат на следующей неделе, 16 декабря 2022 года.

Почему понадобилось так много времени?

Джеймс Кэмерон написал первую версию сценария продолжения «Аватара», а потом отправил ее в мусорную корзину, поскольку счел получившуюся работу слабой.

Фото: Reuters

Кроме того, у Кэмерона есть много других проектов: некоторое время он потратил на подводные погружения (последние, впрочем, можно причислить к процессу подготовки к съемкам, поскольку значительная часть действия нового «Аватара» происходит в воде и под водой).

Задача Кэмерона была еще сложнее, поскольку он хочет сделать в общей сложности четыре новых фильма в серии «Аватар». Режиссер также пытается взять на вооружение как можно более новые разработки в области киносъемки и компьютерной графики.

Длинным ли получился фильм?

Это не самая длинная лента Кэмерона: такое звание по праву принадлежит «Титанику», который продолжается целых 3 часа 15 минут.

Но «Аватар: Путь воды» не слишком от «Титаника» отстал - хронометраж фильма составляет 3 часа и 12 минут (на самом деле немного меньше, если выйти из зала, когда по экрану начинают ползти долгие заключительные титры).

Кто в нем играет

Во второй серии «Аватара» снова снимаются актеры Сэм Уортингтон и Зои Салдана, сыгравшие главные роли участие в оригинальном фильме. Возвращается на экран и Сигурни Уивер, героиня которой погибла в первой ленте.

Фото: PA Media

К ним присоединятся Джек Чемпион, Джеймс Флеттерс, Тринити Джо-Ли Блисс и обладательница «Оскара» Кейт Уинслет.

Какими были сборы первого фильма?

«Аватар» принес создателям в общей сложности 2,92 млрд долларов и стал самым финансово успешным фильмом за всю историю кинематографа.

В 2019 году он на некоторое время уступил первое место в финансовом рейтинге фильму «Мстители: финал» (Avengers: Endgame), но вернул себе пальму первенства после перевыпуска.

Фото: 20th Century Studios

Нужны ли 3D-очки, чтобы его посмотреть?

Лента выходит на экраны в нескольких разных форматах, в том числе 3D, 2D и Imax. Так что если вы не хотите смотреть фильм в стереоскопическом изображении, делать это не обязательно.

Однако считается, что одним из главных преимуществ оригинального фильма был именно потрясающий по своей реальности и красоте 3D-мир планеты Пандора.

Сколько всего планируется сиквелов?

Кэмерон задумал в общей сложности четыре сиквела, в том числе и тот, который выходит на следующей неделе.

Съемки «Автатара-3» уже начались, его должны выпустить в 2024 году. Четвертую часть эпопеи также начали снимать, и, по плану, она выйдет на экраны в 2026-м. Сценарий пятого «Аватара» уже готов - и если он пойдет в работу (а это пока точно неизвестно), фильм должен выйти в 2028-м.

Неопределенность связана с высокими затратами на производство. Бюджет фильма «Аватар: Путь воды» составил более 350 млн долларов, а это означает, что для покрытия расходов сборы должны быть очень внушительными. А если проект окажется не слишком успешным, компании Disney будет трудно оправдать трату сотен миллионов долларов на ленты, к которым зрители, возможно, потеряли интерес.

Фото: 20th Century Studios

Есть ли названия у других сиквелов?

В 2018 году Би-би-си обнародовала названия планируемых сиквелов: «Путь воды» (The Way of Water), «Несущий семя» (The Seed Bearer), «Тулкунский всадник» (The Tulkun Rider) и The Quest for Eywa («В поисках Эйвы»).

В апреле этого года название «Путь воды» было официально подтверждено. Что же касается остальных - пока только Джеймсу Кэмерону известно, какими именно они будут.

Есть ли у нового фильма шансы получить «Оскар»?

Первый «Аватар» был номинирован на девять призов американской киноакадемии, в том числе за лучший фильм (в этой категории он, впрочем, проиграл «Повелителю бури» (The Hurt Locker). Победу он одержал в категориях за лучший дизайн и визуальные эффекты. Многие ожидают, что в 2023 году подобный успех может повториться.





Главное фото: 20th Century Studios