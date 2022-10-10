Мировая премьера новой версии балета «Золушка» прошла в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сцене театра «Астана Опера» состоялась премьера балета «Золушка». Балет поставил прославленный хореограф Раймондо Ребек на музыку С. Прокофьева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Золушка перевоплотилась в современную девушку, стремящуюся к самореализации в качестве дизайнера одежды, а ее избранник Принц – достойный партнер, который предстал перед зрителем в образе композитора и диджея.

Автор либретто и хореограф-постановщик Раймондо Ребек, знакомый столичным поклонникам балета по спектаклям «Бетховен – Бессмертие – Любовь» и «Сколько длится Сейчас?» в соавторстве с художниками Йоко Сеямой и Франсуа-Ноэлем Шерпином создали совершенно новое произведение, рассчитанное на современных зрителей разных возрастов. Используя гениальную музыку С. Прокофьева, дополненную мелодиями Джимми Дюранта, Билли Рэя Сайруса, Луи Армстронга, постановка приобрела иное звучание. Симбиоз классики с элементами джаза, попа и других современных музыкальных стилей звучал очень органично. Всеми любимую музыку Прокофьева филигранно воплотили заслуженный деятель Казахстана дирижер Абзал Мухитдин и симфонический оркестр «Астана Опера».

Необычную задумку постановщика балетная труппа под руководством Народной артистки РФ Алтынай Асылмуратовой приняла с большим вдохновением. Исполнительницы Золушки заслуженные деятели Казахстана Айгерим Бекетаева и Мадина Басбаева осовременили образ милой работящей девушки, добавив в него целеустремленности и уверенности в своих силах. Значительную модернизацию претерпел и Принц в исполнении Далера Запарова и заслуженного деятеля Казахстана Бактияра Адамжана. Устав от праздного бытия, он ищет себя в любимом деле и не только достигает поставленной цели, но и находит любовь.

Особая роль принадлежит Доброму духу, которого в классической версии изображают Феей-крестной. Для реализации своей партии Султанбеку Гумару и Арману Уразову пришлось в совершенстве освоить гироскутер, на котором было сделано несколько особо сложных поддержек: таким трюкам ни в одном хореографическом училище не учат.

Яркими и запоминающимися, требующими не только технических навыков, но большого актерского мастерства стали роли Мачехи в исполнении Асель Шайкеновой и заслуженного деятеля Казахстана Гаухар Усиной и ее дочерей Чихуньи (Молдир Шакимова и Аделина Тулепова) и Сладкоежки – (Анель Ескалиева и Жулдыз Жумажанова). Король (Бейбарыс Акарыс и Бостан Кожабеков) и Королева (Гульнур Кайсарова и Алина Халимолла) стали олицетворением старой роскошной жизни, обилующей церемониями.

Новый подход к хореографии потребовал и необычного художественного взгляда. Публику восхитила сценография, световое оформление, костюмы и бутафория. Огромный восторг зрителей вызвал один из главных атрибутов повествования – карета. Вместо привычной тыквы Золушка отправилась на бал в карете, выполненной в виде изящной туфли на шпильке – олицетворении высокой моды.

Впечатляющими стали огромные манекены, на которых Золушка создавала свои дизайнерские творения. Важное значение в сценографии и костюмах сыграли цвета, которые помогли зрителю проследить профессиональное становление начинающего модельера. А развитию сюжета и более глубокому погружению в сказку содействовали актуальные кинематографические приемы, которые очень уместно были использованы в постановке.