Миротворческие силы ОДКБ прибыли в РК на краткосрочный период – Президент Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Коллективные миротворческие силы ОДКБ прибыли в РК на краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка. Этот контингент прибыл в страну на краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения», - сказал Глава государства.

Напомним, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан.

«В связи с обращением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.