Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Миротворцев в Ливане поздравили с Днем Независимости Казахстана

    16 Декабря 2020, 23:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Ливане прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    На плацу, где состоялось торжественное построение сводного батальона Временных сил ООН в Ливане, был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн Казахстана.

    От имени командования миротворческой миссии казахстанских военнослужащих поздравил глава миссии – командующий сил ООН в Ливане генерал-майор Стефано Дель Кол.

    В ознаменование праздника казахстанскими медалями «За вклад в развитие международного сотрудничества» были награждены глава миссии – командующий сил ООН в Ливане генерал-майор Стефано Дель Кол и командир батальона полковник Нараян Сингх Бхати.

    Казахстанским миротворцам – начальнику кадров полковнику Владимиру Агапонову и офицеру взаимодействия майору Батыру Туякову медаль «За участие во Временных силах ООН в Ливане» вручил генерал-майор Стефано дель Кол.

    Мероприятие завершилось прохождением торжественным маршем.

    В настоящее время в Ливане миссию по поддержанию мира и безопасности выполняет четвертая казахстанская миротворческая рота.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН Другие государственные органы Силовые структуры День Независимости
    Новости по теме
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров