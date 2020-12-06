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    Мирная демонстрация переросла в беспорядки и насилие в Париже

    6 Декабря 2020, 00:29

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В субботу в Париже состоялась многотысячная демонстрация протеста против полицейской жестокости. Мирная акция переросла в насилие, когда к ней примкнули анархисты в масках и капюшонах, которые стали бить витрины, поджигать автомобили, строить уличные баррикады и бросать в полицейских булыжники. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

    Подразделения спецназа в ответ применили слезоточивый газ.

    Участники субботних протестов, которые начались вполне мирно и организованно, клеймили жестокость полиции и планы президента Макрона, которые, по их мнению, ограничивают гражданские свободы.

    Они несли транспаранты с лозунгами «Франция - страна полицейских прав» и «Долой новый закон о безопасности».

    Позже власти подтвердили, что к протестам присоединилось около 500 радикально настроенных демонстрантов, которые и вступили в стычки с полицией. В общей сложности арестовано более 20 человек.

    В других крупных городах Франции, таких как Марсель, Лион и Ренн, манифестации прошли мирно.

    Во Франции не стихает волна протестов с тех пор, как правительство вынесло на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий усиление внешнего наблюдения и ограничивающий распространение фотографий и личных данных сотрудников полиции в интернете и соцсетях.

    Этот законопроект является частью стратегии президента Макрона по поддержанию закона и порядка накануне выборов 2022 года. Власти также считают, что полиция должна быть лучше защищена от нападок в интернете.

    Однако этот законопроект вызвал в определенных слоях общества бурю негодования.

    Власти пообещали переписать статью законопроекта, ограничивающую права на размещение фотографий и видео полицейских в интернете, многие противники нового закона утверждают, что этого не достаточно.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Франция
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