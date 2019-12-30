Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Дауленов Мирас Мухтарович назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Мирас Дауленов родился в 1983 году в Усть-Каменогорске в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, магистр юриспруденции, доктор (PhD) в области права.

Трудовую деятельность начал в 2003 году. В различные годы работал в частном секторе в качестве юриста.

В августе 2012 года был назначен на должность заведующего Кафедрой международного права и международных отношений АО «Казахский гуманитарно-юридический университет».

С 2015 по 2018 годы — заместитель председателя правления – директор Академии фундаментальных и прикладных исследований имени С. Зиманова университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева.

С 2018года — провост – директор Академии правовых и экономических исследований имени С. Зиманова университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева.