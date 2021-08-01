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    Мирамбек Айнагулов не смог выиграть в 1/8 финала соревнований по греко-римской борьбе

    1 Августа 2021, 09:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио на Олимпийских играх-2020 прошел 1/8 финала соревнований по греко-римской борьбе. Казахстанец Мирамбек Айнагулов (до 60 килограммов) в этом раунде встретился на ковре с призером чемпионата мира Жоламаном Шаршенбековым (Кыргызстан) и уступил ему в поединке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Мирамбек Айнагулов также является призером ЧМ: в 2017 году он стал вторым, в 2019 - третьим. Шаршенбеков был вторым на мировом первенстве в 2018 году.

    Борцы провели на ковре не так много времени. Соперник Айнагулова провел ряд эффективных приемов, которые в итоге принесли ему досрочную победу.

    Добавим, что шансы на медаль у Мирамбека сохраняются. В случае выхода в финал Шаршенбекова казахстанец выступит в утешительном раунде.

    Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 1 августа можно здесь.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Боевые искусства
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