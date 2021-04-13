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    Мира нашей стране и народу! – Маулен Ашимбаев

    13 Апреля 2021, 12:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всех мусульман нашей страны от чистого сердца поздравляю с началом священного месяца Рамазан! Это месяц спокойствия, милосердия и доброты. В это время широко пропагандируются духовные ценности, призывающие человечество к благополучию и сотрудничеству. Стало хорошей традицией в эти 30 дней поста заниматься благотворительностью, оказывать помощь нуждающимся. К сожалению, и в этом году месяц Рамазан проходит в условиях всемирной пандемии. Поэтому нашим гражданам следует прислушаться к рекомендациям Духовного управления мусульман Казахстана, при исполнении некоторых традиционных обрядов. Уверен, что наше население проявит свою ответственность в этом вопросе. Желаю, чтобы исполнились пожелания людей, соблюдающих ораза. Пусть укрепляется наше единство и благополучие. Пусть в каждый дом придет радость. Мира нашей стране и народу!», – написал М.Ашимбаев на своей странице в Facebook.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Религия Сенат Общество
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