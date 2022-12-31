Мир встречает 2023 год: первые новогодние салюты без пандемии и ограничений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первым в мире новый год встретил Окланд в Новой Зеландии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.
Сидней встретил 2023 год салютом
Фейерверки над Сиднейским оперным театромПрохожий в «новогодних» очках Семьи и компании друзей снова могут выйти на площадь смотреть салют - впервые за три года. На время пандемии фейерверки отменялиФейерверки над СиднеемТаймс-сквер в Нью-Йорке впервые за два года готова снова принять толпы желающих посмотреть на ежегодное падение мяча в новогоднюю ночь. В прошлом и позапрошлом году празднование было ограничено из-за пандемии. Фото: REUTERS и GETTY IMAGES.
Фейерверки над Сиднейским оперным театром
Прохожий в «новогодних» очках
Семьи и компании друзей снова могут выйти на площадь смотреть салют - впервые за три года. На время пандемии фейерверки отменяли
Фейерверки над Сиднеем
Таймс-сквер в Нью-Йорке впервые за два года готова снова принять толпы желающих посмотреть на ежегодное падение мяча в новогоднюю ночь. В прошлом и позапрошлом году празднование было ограничено из-за пандемии.
Фото: REUTERS и GETTY IMAGES.