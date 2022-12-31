Мир встречает 2023 год: первые новогодние салюты без пандемии и ограничений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первым в мире новый год встретил Окланд в Новой Зеландии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Сидней встретил 2023 год салютом