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    Мир встречает 2023 год: первые новогодние салюты без пандемии и ограничений

    31 Декабря 2022, 23:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первым в мире новый год встретил Окланд в Новой Зеландии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Сидней встретил 2023 год салютом

    Фейерверки над Сиднейским оперным театром

    Прохожий в «новогодних» очках

    Семьи и компании друзей снова могут выйти на площадь смотреть салют - впервые за три года. На время пандемии фейерверки отменяли

    Фейерверки над Сиднеем

    Таймс-сквер в Нью-Йорке впервые за два года готова снова принять толпы желающих посмотреть на ежегодное падение мяча в новогоднюю ночь. В прошлом и позапрошлом году празднование было ограничено из-за пандемии.

    Фото: REUTERS и GETTY IMAGES.
    Мировые новости Новый год
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