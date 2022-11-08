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    Мир рискует «коллективным самоубийством» - генсек ООН

    8 Ноября 2022, 17:00

    АММАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил мировых лидеров на Саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте, что человечество стоит перед жестким выбором между совместной работой или «коллективным самоубийством» в борьбе с глобальным потеплением, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AFP.

    В саммите, который проходит в Шарм-эль-Шейхе, курортном городе на берегу Красного моря, принимают участие более 120 представителей государств, которые собрались для обсуждения вопросов климата, включая сокращение выбросов и оказания финансовой поддержки развивающимся странам, уже пострадавшим от последствий повышения температуры.

    «У человечества есть выбор: сотрудничать или погибнуть», — заявил Антониу Гутерриш на саммите COP27.

    «Это либо Пакт о солидарности в отношении климата, либо Пакт о коллективном самоубийстве», — сказал генсек ООН, призвав мировое сообщество сплотиться в борьбе против глобального потепления, а индустриальные и развивающиеся страны - заключить климатический пакт солидарности.

    Сегодня государства во всем мире борются со усилившимися стихийными бедствиями, которые только в этом году унесли тысячи жизней и обошлись в миллиарды долларов — от разрушительных наводнений в Нигерии и Пакистане до засух в Соединенных Штатах и ​​Африке и беспрецедентной жары на трех континентах.

    «Мы видели одну катастрофу за другой, — сказал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. - Как только мы справляемся с одной катастрофой, возникает другая — волна за волной страданий и потерь. Не пора ли положить конец всем этим страданиям?»

    А.Гутерриш в обращении к мировым лидерам заявил, что изменение климата нельзя откладывать на второй план.

    Он призвал индустриальные и развивающиеся страны заключить «климатический пакт солидарности». При этом он указал на особую ответственность США и Китая. В соответствии с пактом, страны должны удвоить сокращение выбросов, удерживая повышение температуры на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой в соответствии с Парижским соглашением по климату.

    Согласно текущим тенденциям к концу десятилетия загрязнение углеродом увеличится на 10 процентов, а поверхность Земли нагреется на 2,8 градуса Цельсия.

    «Мы на пути к климатическому аду, а наша нога все еще нажата на педаль газа», — сказал Гутерриш.

    Он также сказал, что помощь уязвимым странам является «моральным императивом» для более богатых загрязнителей.

    Китайский лидер Си Цзиньпин, чья страна является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов, не принимает участия в саммите. Президент США Джо Байден, чья страна занимает второе место в списке крупнейших загрязнителей, присоединится к COP27 позже на этой неделе после промежуточных выборов во вторник в Конгресс.

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал США, Китай и другие неевропейские индустриальные страны «активизировать» свои усилия по сокращению выбросов и оказанию финансовой помощи другим странам.

    В воскресенье главы развивающихся стран одержали небольшую победу, когда делегаты согласились внести в повестку дня саммита спорный вопрос о возмещении «убытков и ущерба».

    А.Гутерриш заявил, что COP27 должна согласовать «четкую дорожную карту с указанием сроков» в отношении убытков и ущерба, которая обеспечивает «эффективные институциональные механизмы финансирования».

    «Получение конкретных результатов по потерям и ущербу является лакмусовой бумажкой приверженности правительств успеху COP27», — сказал он.

    Также ожидается, что индустриальные и развитые страны установят график предоставления 100 миллиардов долларов в год, чтобы помочь развивающимся странам «озеленить» свою экономику и повысить устойчивость к будущим изменениям климата.

    Планируется, что саммит COP27 продлится до 18 ноября, а министры присоединятся к битве во время второй недели.

    Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл в Шарм эль-Шейх накануне для участия в саммите.

    Фото:yahoo.com

    Автор:

    Арсен Утешев

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