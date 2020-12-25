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    Мир отмечает католическое Рождество - пандемия диктует условия

    25 Декабря 2020, 15:39

    РИМ. КАЗИНФОРМ - 24 декабря в Италии начался общенациональный локдаун, вооруженные карабинеры будут патрулировать улицы городов весь рождественский период и следить за соблюдением карантинных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Католики, протестанты и христиане других конфессий, в том числе ряда православных церквей, празднуют Рождество. Праздничные службы в этом году скорректированы коронавирусом. Из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию строго ограничено число прихожан внутри церквей, а в некоторых странах храмы вообще закрыты для богослужений.

    Папа Римский Франциск провел рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане перед весьма малочисленной паствой. Понтифик - единственный, кто во время службы был без маски.

    Впервые за много десятилетий ночная служба в Базилике Рождества Христова в Вифлееме прошла в закрытом режиме, верующие не были допущены внутрь. Лидер Палестинской автономии, 85-летний Махмуд Аббас, тоже не приехал. Традиция посещения рождественской службы в Вифлееме главой ПА была установлена Ясиром Арафатом в 1995 году, когда город был передан под управление палестинской администрации.

    Вокруг Базилики Рождества Христова в Вифлееме пустынно, на всей территории Западного берега реки Иордан действуют строгие ограничения из-за COVID-19

    В Британии в 15:00 по Гринвичу с традиционной рождественской речью выступит королева Елизавета II. В этом году ее речь будет в основном посвящена тяготам пандемии. Впервые за много лет королевская семья нарушила традицию празднования Рождества и не соберется в поместье королевы в Сандрингеме. 94-летняя Елизавета II и ее 99-летний супруг принц Филипп отметят праздник вдвоем в Виндзорском дворце, где они провели все время с начала эпидемии в окружении ограниченного штата прислуги.

    В католических и протестантских церквях России действует обязательное правило ношения масок, но в большинстве случаев нет требований к соблюдению социальной дистанции.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Италия Великобритания
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