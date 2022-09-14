Мир нельзя приобрести раз и навсегда, его нужно стяжать каждый день - Папа Римский Франциск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане на территории EXPO проходит Святая месса Папы Римского Франциска. Выступая перед паломниками и гостями, глава Римско-Католической церкви сказал, что необходимо всеобщее усилие для развития Казахстана в братстве, диалоге и понимании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сколько раз удрученные и смятенные, мы увяли в своих пустынях, теряя из виду цель пути. Также в этой большой стране есть пустыня, которая, хоть и представляет собой великолепный пейзаж, говорит нам о той усталости, о той засухе, которую мы иногда носим в наших сердцах. Это моменты усталости и испытаний, когда у нас больше нет сил вознести взор к Богу. Это ситуации личной, церковной и общественной жизни, когда нас кусает змея недоверия, которая впрыскивает в нас яды разочарования и уныния, пессимизма и покорности в судьбе, замыкая нас в нашем эго, гася энтузиазм», - сказал Папа Римский Франциск.

Однако, по словам Понтифика, история этой земли не лишена и других болезненных укусов.

«Я думаю о жалящих змеях насилия, об атеистическом преследовании, о порой неспокойном пути, на котором свобода народа была под угрозой, а его достоинство уязвлено. Нам полезно бережно хранить воспоминания о пережитых страданиях. Мы не должны вычеркивать из своей памяти некоторые неясности, иначе мы можем поверить, что они – это утекшая вода, которая назад не вернется, и что путь добра навсегд проложен. Нет, мир нельзя приобрести раз и навсегда, его нужно стяжать каждый день, как и осуществление различных этнических групп и религиозных традиций, цельное развитие, социальную справедливость. А для того, чтобы Казахстан еще больше развивался в братстве, диалоге и понимании, для наведения мостов солидарного сотрудничества с другими народами, нациями и культурами, необходимо всеобщее усилие. А еще раньше необходим обновленный акт веры в Господа: устремлять взор вверх, обращать взор к Нему, учиться у Его всеобщей и распятой любви», - отметил Папа Римский Франциск.

Отметим, что Папа Римский Франциск совершил свой первый визит в Казахстан в рамках VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В первый день визита Папа Римский Франциск встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также с представителями аккредитованного в стране иностранного дипломатического корпуса и гражданского общества.

Сегодня, 14 сентября, глава Римско-Католической церкви принял участие в открытии и пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и ряд встреч с некоторыми другими религиозными лидерами.

В заключительный день визита он планирует присутствовать на закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и принятии его итоговой декларации, а также встретиться со священнослужителями, монашествующими и семинаристами Римско-Католической церкви из Казахстана и соседних стран.

Ранее в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» гости поделились своим мнением о значимости Святой мессы. Только из Караганды прибыло 350 человек на Святую мессу.



