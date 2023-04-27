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    Мир и согласие не должны быть пустыми лозунгами – Президент

    27 Апреля 2023, 11:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев напомнил о важности единства многонационального народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы говорим о том, что без единства и стабильности политические и экономические реформы невозможно осуществить. Конечно, это правильное суждение. Но единство – это не только путь к нашей цели, но и один из основных столпов нашей государственности. Я не раз говорил о том, что Независимость и территориальная целостность нашей страны превыше всего», - сказал Касым-Жомарт Токаев на сессии АНК.

    По словам Главы государства, единство народа неразрывно связано с этими незыблемыми ценностями. Только так мы сможем построить наше светлое будущее.

    «Мир и согласие должны восприниматься не только как государственная идеология, но и как составная часть нашей общественной и личной жизни, трудовой деятельности. Они должны быть не пустыми лозунгами, а повседневной позицией каждого гражданина», - подчеркнул Президент.

    «Наш народ не понаслышке понимает подлинный смысл единства и спокойствия. Это непреходящие ценности для представителей всех этносов, переживших тяжелые времена и нашедших приют на казахской земле. Благодаря признанию и уважению этих ценностей наш народ живет в мире. Это беспрецедентное достижение!», - добавил К. Токаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Общество
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