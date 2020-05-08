Мир борется с коронавирусом: вакцине быть

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мир замер. Человечество, затаив дыхание, наблюдает, как пандемия коронавируса медленно, но верно окутывает всю планету. Если в одних странах количество инфицированных идет на спад и режим карантина ослабляется, то в других наблюдается абсолютно противоположная картина – число инфицированных и смертей растет, также, как и ограничения, вызванные распространением вируса, передает МИА «Казинформ».

Единственное, что могло бы помочь человечеству – не победить, так хотя бы сдержать смертоносный вирус – это вакцина от него. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодня в мире ведется разработка около 108 потенциальных вакцин от коронавируса. Восемь из потенциальных вакцин были одобрены для клинических тестов.

Итальянская компания Takis, занимающаяся разработкой вакцины от коронавируса, заявила на этой неделе, что ее сотрудникам первым в мире удалось нейтрализовать новый вирус в человеческих клетках. Глава компании Луиджи Ауриккио поведал итальянскому агентству ANSA, что ученые Takis провели испытание на лабораторных мышах – им была введена вакцина-кандидат, а затем их антитела были взяты на анализ. В ходе испытаний выяснилось, что данные антитела способны убивать коронавирус в человеческих клетках. Пока что это самая перспективная разработка из созданных в Италии. Ауриккио добавил, что тесты на людях запланированы на осень этого года.

Как и у ученых в Италии, у разработчиков вакцины от коронавируса в США тоже есть повод для гордости. Американская биотехнологическая фирма Moderna и Национальный институт здравоохранения США уже разработала прототип вакцины, который получил названия mRNA-1273, сообщает издание Boston Business Journal. Стоит подчеркнуть, что Moderna стала первой компанией в мире, разработавшей вакцину-кандидата и тут же приступила к клиническим испытаниям.

Энтони Фаучи, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США, заявил, что данные доклинических исследований вакцины «впечатляют». Испытания вакцины на людях уже начались в одном из исследовательских институтов в штате Вашингтон. Boston Business Journal отмечает, что Фаучи говорил о том, что США получат вакцину от коронавируса уже в январе следующего года.

New York Times передает, что американский фармацевтический гигант Pfizer, объединивший усилия с немецкой компанией BioNTech, также заявил о начале испытаний своей вакцины от коронавируса на людях в этот понедельник. Представители компании уверяют, что если тесты пройдут успешно, то вакцина будет готова к использованию уже в сентябре этого года. Препарат был введен пока только 12 добровольцам, но их количество в конечном итоге планируется увеличить до 200 человек.

Фирмы совместно разрабатывают вакцину, основанную на терапевтическом использовании информационных РНК-молекул, служащих передаточным звеном между ДНК и белком. Теоретически синтетические РНК используются, чтобы «натренировать» иммунные клетки на борьбу с инфекцией – в данном случае с COVID-19.

Поскольку вирус обычно использует белок в качестве ключа для разблокировки и захвата клеток легких, вакцина может натренировать здоровую иммунную систему для выработки антител для борьбы с инфекцией. Преимущество технологии заключается в том, что она быстрее производится и имеет тенденцию быть более стабильной, чем традиционные вакцины, в которых используются ослабленные штаммы вируса.

New York Times подчеркивает, что тот же самый подход в разработке вакцины используют та же Moderna, а также Inovio, CanSino Biological и ряд других фармацевтических компаний.

Китайская CanSino Biological, кстати, известна тем, что помогла разработать вакцину против вируса Эбола в 2017 году. Что касается разработки вакцины против коронавируса, то в этом копании помогают Пекинский биотехнологический институт, а также Министерство науки и технологий Китая. Клиническое тестирование вакцины проходит на более чем 100 добровольцах в Ухане, сообщает издание Business Insider.

Французский фармацевтический гигант Sanofi решил использовать несколько разных подходов в разработке вакцины от коронавируса. Французы не так оптимистичны в отношении сроков разработки вакцины, как американские коллеги, и рассчитывают приступить к клиническим испытаниям своей вакцины на людях только в начале 2021 года. Но у Sanofi есть большое преимущество – ее заводы могут выпускать от 100 до 600 миллионов доз вакцины в год.

Помимо BioNTech, еще одна немецкая компания CureVac также занимается разработкой вакцины-кандидата. Первая фаза тестирования вакцины кандидата у компании запланирована уже на июнь.

Университет Квинсленда планирует начать испытания своей экспериментальной вакцины уже во второй половине 2020 года. Исследовательская группа университета уже получила дополнительные 10 миллионов долларов финансирования от правительства Австралии на разработку вакцины.

Последним, кто наделал шума в сфере разработки вакцины против коронавируса, стал профессор Джон Белл из Университета Оксфорда, заявивший, что препарат, разрабатываемый группой ученых университета, может доказать свою эффективность уже в июне этого года. Белл заявил, что у «оксфордской» вакцины очень хорошие перспективы и с каждый днем вероятность ее успеха растет. NBC отмечает, что ученые из Оксфорда на первое место все же ставят безопасность вакцины и поэтому не торопятся и не сообщают, когда же будет готов ее окончательный вариант.

Хотя разработкой вакцины занимаются десятки компаний, не стоит рассчитывать, что само лекарство появится в открытом доступе по мановению волшебной палочки фармацевтических гигантов. ВОЗ уверяет, что потребуется минимум 18 месяцев на проведение тестов, прежде чем вакцина станет доступна для широкого круга потребителей, пишет Reuters.

Единственное, что остается человечеству – это ждать и уповать на талант и знания ученых, которые занимаются разработкой вакцины, а также ценить тот подвиг, который врачи и медицинские работники совершают каждый день по всему миру, борясь с невидимым врагом по имени коронавирус.



