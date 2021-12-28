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    «Мир-19» и «Спутник М» включили в методические рекомендации по лечению ковида

    28 Декабря 2021, 15:57

    МОСКВА. ТАСС - Минздрав России выпустил 14-ю версию временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В частности, в документ включены препарат «Мир-19» и вакцина для подростков с 12 лет «Спутник М», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В раздел «Этиотропное лечение», в котором рассматривается вопрос противовирусного лечения COVID-19, добавлена информация о новых препаратах, таких как молнупиравир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная] (торговое название – «Мир-19») и нирматрелвир плюс ритонавир. Актуализированы сведения об использовании препарата фавипиравир, который теперь может применяться и в виде внутривенных инфузий. Представлена подробная информация о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания», - говорится в сообщении.

    «В рекомендации по специфической профилактике COVID-19 вошла вакцина для детей старше 12 лет «Гам-ковид-вак-М», - добавили в Минздраве. Доработан раздел «Патогенетическое лечение», в частности, уточнены особенности назначения антикоагулянтов.

    В документ внесена информация о новом штамме коронавируса «омикрон». «Теперь в раздел «Этиология, патогенез и патоморфология» включена информации о новом варианте коронавируса - «омикроне», а также актуализирована информация в разделах «Эпидемиологическая характеристика» и «Клинические особенности», - указано в сообщении ведомства. В рекомендациях отмечается, что «омикрон» является самым заразным среди всех штаммов коронавируса. «Вариант «омикрон», несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2», - сообщает Минздрав.

    Отмечается, что варианты коронавируса «дельта» и «омикрон», получившие широкое распространение, несут в своем геноме мутации, понижающие узнаваемость вирусных антигенов постинфекционными и поствакцинальными антителами.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».

    Рекомендации разработаны рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации, и призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом по единым протоколам на всей территории РФ. Документ уже направлен в регионы для использования в работе.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Россия Коронавирус в мире
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