МИОР провел онлайн-встречу со специалистами сферы религии Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках дней «Стратегических сессий», инициированных Министерством информации и общественного развития, председатель Комитета по делам религий Ержан Нукежанов провел онлайн-встречу с руководством управления по делам религий, КГУ «Информационно-аналитический центр» и ОФ «Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений «Шапагат» Атырауской области. Об этом передает МИА «»Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В мероприятии приняли участие более 50 человек, в т.ч. представители духовенства, теологи и религиоведы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования механизмов реабилитационной работы, правоприменительной практики в сфере религиозной деятельности, а также разъяснительно-просветительской работы в этой области. Обозначены основные направления выстраивания государственной политики в сфере религии: укрепление принципов светскости среди населения, обеспечение гармоничных государственно-конфессиональных отношений и недопущение распространения радикальной религиозной идеологии в обществе.

Кроме того, для региональных теологов, религиоведов и психологов, задействованных в реабилитационной работе, проведен семинар «Об отдельных аспектах организации реабилитационной работы с приверженцами деструктивных религиозных течений». Спикерами выступили руководитель управления координации реабилитационной работы Ерлан Есбергенов и представители ОФ «Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр «Акниет».

В ходе семинара участники обсудили вопросы взаимодействия между заинтересованными государственными органами, а также обменялись опытом и методами работы с приверженцами деструктивных религиозных течений.



