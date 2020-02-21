МИОР призывает НПО сдать сведения о своей деятельности в базу данных НПО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК напоминают, что 31 марта 2020 года истекает срок предоставления неправительственными организациями сведений о своей деятельности в базу данных НПО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Неправительственным организациям рекомендуется своевременно заполнить электронную форму отчетности на веб-портале infonpo.gov.kz. Это требование распространяется на НПО в форме частного учреждения, общественного объединения ( за исключением общественных объединений, созданных в виде политических партий, религиозных объединений и профессиональных союзов ) , некоммерческого акционерного общества ( за исключением некоммерческих акционерных обществ, учредителем или акционером которых является государство ), общественного, корпоративного и частного фондов, объединения юридических лиц в форме ассоциации (союза), а также филиалам и представительствам иностранных и международных некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан.

Напоминаем, что, согласно действующему законодательству, регистрация в базе данных НПО является обязательным условием для участия в конкурсе на реализацию социальных программ и (или) социальных проектов в рамках государственного социального заказа и государственных грантов, а также на получение премии для НПО.

Для предоставления сведений о деятельности НПО в электронном виде через веб-портал infonpo.gov.kz необходимо получить электронную цифровую подпись в ближайшем отделении Центра обслуживания населения.

Сдача сведений через почту либо нарочно на бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в формате DOC, DOCX) остается как альтернативный вариант для тех граждан, у кого нет возможности сдать сведения онлайн.

Сведения о деятельности НПО через почту либо нарочно необходимо направлять с сопроводительным письмом по адресу: 010000, г.Астана, Есильский район, проспект Мәңгілік Ел, 8, подъезд 14, Комитет по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

За несвоевременное представление сведений в базу данных НПО предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

