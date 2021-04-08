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    МИОР предлагает провести экологическую акцию совместно с молодежью стран ООН – Аида Балаева

    8 Апреля 2021, 14:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7-8 апреля в онлайн-формате прошёл X Молодёжный форум Экономического и Социального Совета ООН (ECOSOC), ключевая его тема - «Устойчивое и жизнестойкое восстановление после пандемии COVID-19, способствующее экономическим, социальным и экологическим аспектам устойчивого развития». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева в своем видеообращении призвала участников поддержать инициативу Казахстана о провозглашении Международного года мобилизации волонтеров, озвученной Президентом Казахстана К.К.Токаевым на Генеральной Ассамблее ООН.

    Также глава МИОР предложила реализовать новый совместный проект в 2021 году в сфере экологического просвещения.
    «Важной основой устойчивого развития страны является экологическое просвещение общества, экологическая культура личности. Министерством предложено в 2021 году провести совместную экологическую акцию «Чистая планета» с привлечением молодежи стран ООН», — сказала А. Балаева.
    Вместе с тем, министр отметила, что Казахстан поддерживает инициативу узбекской стороны о создании на площадке ООН Группы друзей по вопросам молодежи и продвижению проекта Международной конвенции ООН о правах молодежи.


    Молодёжный форум ECOSOC служит глобальной площадкой для открытого диалога между государствами-членами и молодыми лидерами со всего мира по вопросам решения проблем, влияющих на жизнь молодёжи.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Правительство РК Экология Молодежь
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