Минздраву надо четко определиться с интервалами между этапами вакцинации - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четко определиться с интервалами между вакцинациями поручил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас наблюдается динамика по улучшению ситуации по заболеваемости. Тем не менее, в «красной зоне» 6 регионов: Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская области», - сказал в ходе заседания Правительства Аскар Мамин.

Индекс репродуктивности вируса составляет 0,98. Занятость больничных коек 36%, реанимационных – 28%.

«На сегодняшний день вакцинировано около 1,9 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито около 800 тысяч чел. В наличии на складах и в медицинских учреждениях имеется достаточное количество вакцин. Эти запасы постоянно пополняются. Вакцинация идет по графику», - отметил Аскар Мамин.

Также глава Кабмина отметил необходимость продолжения работы по увеличению охвата вакцинацией в регионах, поручая акимам держать данный вопрос на особом контроле.

«При этом желающие должны иметь право выбора вакцины и получить соответствующую информацию. Особенно Министерству здравоохранению надо четко определиться с интервалами между вакцинациями, реагировать на запросы и пожелания населения», - поручил А. Мамин.

«Также надо продолжить работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением ограничительных мер. Положительный опыт показывает использование приложения «Ашық». Благодаря этому улучшились возможности работы бизнеса в сфере услуг, повысилась безопасность посетителей заведений. Сферу использования приложения нужно и далее расширять», - добавил Премьер-Министр Казахстана.



