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Минздравом РК утверждены тарифы медицинских услуг
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Минздравом РК утверждены тарифы медицинских услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.
Ежегодно в Казахстане утверждаются тарифы на медицинские услуги, оказываемые бесплатно населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
В сентябре 2018 года министром здравоохранения РК подписан приказ «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования».
В приказе отражены тарифы на оказание медицинской помощи (доврачебной, квалифицированной, специализированной, медико-социальной) и высокотехнологичных медицинских услуг.
Утвержденные тарифы - это стоимость медицинских услуг, возмещаемые государством из бюджета медицинским организациям за лечение одного пролеченного случая. Стоимость медуслуг варьируется в зависимости от уровня сложности оказанной пациентам медицинской помощи. Данным приказом введена оплата услуг по акушерско-гинекологическому и неонатологическому профилям с учетом расходов, которые несут медицинские организации при лечении сложных случаев.
Приказ затрагивает медицинские организации, оказывающие медицинские услуги стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП и в дальнейшем - при внедрении ОСМС, то есть те медицинские организации, в том числе частные, которые имеют договоры об оказании медицинских услуг с Фондом социального медицинского страхования.
Необходимо отметить, что данные тарифы - это расходы государства на медицинские услуги, которые предоставляются гражданам бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Ежегодно в Казахстане утверждаются тарифы на медицинские услуги, оказываемые бесплатно населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
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