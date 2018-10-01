Минздравом РК утверждены тарифы медицинских услуг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Минздравом РК утверждены тарифы медицинских услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Ежегодно в Казахстане утверждаются тарифы на медицинские услуги, оказываемые бесплатно населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

В сентябре 2018 года министром здравоохранения РК подписан приказ «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования».

В приказе отражены тарифы на оказание медицинской помощи (доврачебной, квалифицированной, специализированной, медико-социальной) и высокотехнологичных медицинских услуг.

Утвержденные тарифы - это стоимость медицинских услуг, возмещаемые государством из бюджета медицинским организациям за лечение одного пролеченного случая. Стоимость медуслуг варьируется в зависимости от уровня сложности оказанной пациентам медицинской помощи. Данным приказом введена оплата услуг по акушерско-гинекологическому и неонатологическому профилям с учетом расходов, которые несут медицинские организации при лечении сложных случаев.

Приказ затрагивает медицинские организации, оказывающие медицинские услуги стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП и в дальнейшем - при внедрении ОСМС, то есть те медицинские организации, в том числе частные, которые имеют договоры об оказании медицинских услуг с Фондом социального медицинского страхования.

Необходимо отметить, что данные тарифы - это расходы государства на медицинские услуги, которые предоставляются гражданам бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Ежегодно в Казахстане утверждаются тарифы на медицинские услуги, оказываемые бесплатно населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.