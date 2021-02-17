Минздрав зарегистрировал приказ по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК зарегистрировало приказ по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

Кроме того, пресс-служба Минздрава опубликовала правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.

В перечень медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат, включены:

- л ечение орфанных заболеваний по перечню, определяемом уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с пунктом 3 статьи 177 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;

- стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация);

- реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии;

- радионуклидная и радиойодтерапия;

- радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож);

- протонная терапия;

- офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения.

Данный перечень медицинских услуг с учетом потребности населения может пересматриваться.

Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявителю необходимо самостоятельно получить из ЕНПФ информацию о доступной сумме единовременной пенсионной выплаты, в том числе через интернет-ресурс ЕНПФ.

Затем обратиться врачебно-консультативной комиссии поликлиники по месту прикрепления для получения заключения о направлении на лечение за счет единовременных пенсионных выплат в соответствии с перечнем с приложением копии документа, удостоверяющего личность и заключение профильного специалиста.

Врачебно-консультативная комиссия принимает решение не позднее пяти рабочих дней с даты обращения гражданина. После получения заключения заявитель должен выбрать медицинскую организацию, включая зарубежную (за исключением стоматологических услуг), заключает с ней договор об оказании медицинских услуг с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора (Отбасы банк).

Уполномоченный оператор (Отбасы банк), при соответствии предоставленных получателем документов целевому назначению единовременных пенсионных выплат, в течение пяти рабочих дней с даты получения документов от получателя, перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.

Ознакомиться с текстом документа, а также с правилами использования единовременных пенсионных выплат на лечение, можно на сайте Минздрава.