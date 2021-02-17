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    Минздрав зарегистрировал приказ по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение

    17 Февраля 2021, 18:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК зарегистрировало приказ по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

    Кроме того, пресс-служба Минздрава опубликовала правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.

    В перечень медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат, включены:

    - л ечение орфанных заболеваний по перечню, определяемом уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с пунктом 3 статьи 177 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;

    - стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация);

    - реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии;

    - радионуклидная и радиойодтерапия;

    - радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож);

    - протонная терапия;

    - офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения.

    Данный перечень медицинских услуг с учетом потребности населения может пересматриваться.

    Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявителю необходимо самостоятельно получить из ЕНПФ информацию о доступной сумме единовременной пенсионной выплаты, в том числе через интернет-ресурс ЕНПФ.

    Затем обратиться врачебно-консультативной комиссии поликлиники по месту прикрепления для получения заключения о направлении на лечение за счет единовременных пенсионных выплат в соответствии с перечнем с приложением копии документа, удостоверяющего личность и заключение профильного специалиста.

    Врачебно-консультативная комиссия принимает решение не позднее пяти рабочих дней с даты обращения гражданина. После получения заключения заявитель должен выбрать медицинскую организацию, включая зарубежную (за исключением стоматологических услуг), заключает с ней договор об оказании медицинских услуг с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора (Отбасы банк).

    Уполномоченный оператор (Отбасы банк), при соответствии предоставленных получателем документов целевому назначению единовременных пенсионных выплат, в течение пяти рабочих дней с даты получения документов от получателя, перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.

    Ознакомиться с текстом документа, а также с правилами использования единовременных пенсионных выплат на лечение, можно на сайте Минздрава.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минздрав РК Здравоохранение ЕНПФ
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